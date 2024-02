Amerisafe Aktie: Grund zur Freude?

Das Anleger-Sentiment für Amerisafe ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv gewesen, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren überwiegend positive Themen zu beobachten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Amerisafe mit 2,91 Prozent 1,45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche von 4 Prozent. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als eher unrentables Investment und vergibt eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Finanzsektors erzielte Amerisafe im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,08 Prozent, was 151535,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 15,77 Prozent, und Amerisafe liegt aktuell 13,68 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie von uns insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In fundamentaler Hinsicht erscheint Amerisafe aus unserer Sicht unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 16,82 im Vergleich zum Branchen-KGV von 41,55, was einem Abstand von 60 Prozent entspricht. Auf fundamentaler Basis erhalten wir daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.