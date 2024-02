Amerisafe Aktie: Einfach unglaublich

Amerisafe: Bewertung und Analyse

Der Versicherungskonzern Amerisafe weist eine Dividendenrendite von 2,91 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,35 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 1,44 Prozentpunkten führt aktuell zu einer Einschätzung als "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Amerisafe eine Aktienkurs-Performance von 2,08 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -13,81 Prozent, da ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 15,9 Prozent gestiegen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Amerisafe um 2,2 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen für Amerisafe in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für Amerisafe verzeichnet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment waren die Meinungen in sozialen Netzwerken überwiegend positiv in den vergangenen Tagen. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Amerisafe. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung für Amerisafe.