Ameris Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Ameris hat in den letzten Tagen einen Kurs von 51,18 USD erreicht, was einer Entfernung von +10,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Einstufung ebenfalls bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +31,03 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation ist zu beobachten, dass sich die Stimmung für Ameris in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns neutral bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Ameris vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Finanzsektor konnte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 14,98 Prozent erzielen, was 4,6 Prozent über dem Durchschnitt (10,38 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 1,51 Prozent, und Ameris liegt aktuell 13,47 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für Ameris.