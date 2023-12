Ameris Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes zeigt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung bei Ameris über einen längeren Zeitraum beobachtet werden können, um interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu gewinnen. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine neutrale Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer guten Einschätzung führt. Insgesamt erhält Ameris in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ameris derzeit bei 38,02 USD, was als gut eingestuft wird. Der Aktienkurs ging mit 52,16 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +37,19 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Ameris-Aktie um +25,87 Prozent über dem GD50, was ebenfalls als ein gutes Signal bewertet wird. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher auch hier "Gut".

Die Dividende von Ameris liegt bei 1,67 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,47 %) bezüglich der Ausschüttung als niedriger einzustufen ist, was zu einer derzeitigen Bewertung "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Ameris-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 14,98 Prozent erzielt, was 9,06 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -3,02 Prozent, wobei Ameris aktuell 18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.