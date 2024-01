Ameris Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können wichtige Indikatoren für Investoren sein. Neben den Analysen durch Bankhäuser spielt auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Ameris wurde die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung untersucht, um ein langfristiges Bild über die Stimmungslage zu erhalten. Die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung wies eine negative Entwicklung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führte.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Ameris ergab die Analyse des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis, dass das Wertpapier derzeit als überkauft eingestuft wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führte. Für den 25-Tage-RSI wurde hingegen eine "Neutral"-Einstufung vergeben.

In Bezug auf die Dividende weist Ameris derzeit eine Dividendenrendite von 1,67 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,81 % als negativ bewertet wird. Die Differenz von 137,14 Prozentpunkten führte auch hier zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Auf fundamentaler Basis wurde Ameris im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,67, was einen Abstand von 19 % gegenüber dem Branchen-KGV von 15,58 bedeutet. Daher wurde auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.