Ameris Aktie: Bitte unbedingt beachten

Ameris wird in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,67 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,62 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Analysten bewerten die Ameris-Aktie ebenfalls positiv und geben ihr insgesamt eine "Gut"-Bewertung, bestehend aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl es im letzten Monat keine Aktualisierungen gab, deutet die durchschnittliche Kursprognose der Analysten auf ein Aufwärtspotential von 2,04 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ameris mit 1,67 Prozent leicht über dem Mittelwert von 1,38 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ameris eine Performance von 14,98 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Handelsbanken"-Branche eine Outperformance von +16,34 Prozent darstellt.