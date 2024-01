Ameris Aktie: Abwarten

Die amerikanische Bank Ameris schüttet aktuell eine Dividendenrendite von 1,67 % aus, was 137,3 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 138,97 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf den Ertrag.

Um die Über- oder Unterbewertung eines Wertpapiers zu beurteilen, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Ameris liegt bei 59,84 Punkten, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 35,91 Punkten. Somit erhält Ameris auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ameris eine Rendite von 14,98 Prozent erzielt, was 4,6 Prozent über dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Rendite von Ameris sogar um 13,47 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich bei Ameris in den letzten Wochen kaum etwas verändert. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Ameris führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.