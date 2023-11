Ameriprise: Starkes Umsatzwachstum erwartet - Prognosen deuten auf +84,88% Anstieg hin

In 77 Tagen, genauer gesagt am Tag der Veröffentlichung des Quartalsberichts für das 4. Quartal, wird das amerikanische Unternehmen Ameriprise mit Sitz in Minneapolis seine aktuellen Umsatz- und Gewinnzahlen bekannt geben. Aktionäre sind gespannt auf die Zahlen und fragen sich, wie sich die Ameriprise Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Ameriprise Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von beeindruckenden 31,59 Mrd. EUR. Am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen werden Investoren und Analysten gebannt auf die Ergebnisse warten. Laut Datenauswertungen rechnen Experten mit einem starken Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz von 3,37 Mrd. EUR, während jetzt ein Anstieg um beachtliche +84,88 Prozent auf 6,23 Mrd. EUR erwartet wird.

Auch beim Gewinn rechnet man mit einer deutlichen Steigerung von voraussichtlich +94,57% auf insgesamt 895,53 Mio. EUR.

Auf Jahresbasis sind die Prognosen ebenfalls positiv: Der Umsatz soll um +84,88 Prozent steigen bzw fallen und der Gewinn soll sogar um +94,57 Prozent auf insgesamt 4,58 Mrd. EUR ansteigen.

Aktionäre haben bereits im Vorfeld teilweise auf diese Schätzungen reagiert: In den letzten 30 Tagen ist der Kurs um +2,85% gestiegen.

Analysten schätzen, dass der Aktienkurs in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich bei 347,24 EUR liegen wird. Dies würde bedeuten, dass Investoren einen Gewinn von +11,01% erzielen könnten.

Insgesamt lässt sich also sagen: Die Analysten erwarten positive Ergebnisse für Ameriprise und die Aktionäre könnten aufgrund dieser Prognosen in den kommenden Monaten mit einer positiven Entwicklung der Aktie rechnen.

