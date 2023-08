Ameriprise Financial Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzanstieg und Gewinnsteigerung

Die Ameriprise Financial, mit Sitz in Minneapolis, wird in 68 Tagen ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des Unternehmens und fragen sich, wie sich die Ameriprise Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 33,16 Mrd. EUR zählt Ameriprise zu den großen Unternehmen in der Finanzbranche. Die Quartalszahlen sind daher von großem Interesse für Investoren und Analysten. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,19 Mrd. EUR. Für dieses Jahr wird ein Anstieg um +9,30 Prozent auf 3,54 Mrd. EUR prognostiziert.

Auch der Gewinn soll deutlich steigen und voraussichtlich um +19,40% auf...