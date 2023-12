Ameriprise Aktie: Der weitere Knall!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen ging im letzten Monat zurück, was darauf hinweist, dass die Aktie weniger Beachtung fand. Auch dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Ameriprise-Aktie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurde auch die Aktie von Ameriprise in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Ameriprise diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Die analytische Seite zeigt jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Ameriprise mit einer Rendite von 13,19 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite von Ameriprise mit 2,77 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -4,11 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Daher erhält Ameriprise eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.