Ameriprise Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Ameriprise hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,19 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 6,37 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ameriprise im Branchenvergleich eine Outperformance von +6,82 Prozent erzielt hat. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von 3,57 Prozent verzeichnen, was einer Überperformance von 9,62 Prozent entspricht und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ameriprise besonders negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten dabei positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung der Aktie führt. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, wodurch Ameriprise insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass Ameriprise derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 325,11 USD, während der Kurs der Aktie bei 365,43 USD liegt, was einer Überperformance von +12,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +9,4 Prozent, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten liegen für Ameriprise 3 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 378,8 USD, was einer potenziellen Steigerung um 3,66 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Ameriprise-Aktie somit aus Analystensicht eine "Gut"-Empfehlung.