Ameriprise Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Per 20.01.2023, 21:59 Uhr wird für die Aktie Ameriprise am Heimatmarkt New York der Kurs von 328.2 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Unsere Analysten haben Ameriprise nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ameriprise aktuell 1,52. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -3,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Ameriprise bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Ameriprise auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch ein Handelssignal ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Buy" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Ameriprise sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Ameriprise-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Ameriprise aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 331,38 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 0,97 Prozent erzielen, da sie derzeit 328,2 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".