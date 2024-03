Ameriprise Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Ameriprise-Aktie wird aus charttechnischer Sicht positiv bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 350,42 USD, während der aktuelle Kurs bei 412,01 USD liegt, was einer Abweichung von +17,58 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 392,05 USD über dem aktuellen Kurs von 412,01 USD, was einer Abweichung von +5,09 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die weichen Faktoren wird die Kommunikation im Netz positiv bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung in diesem Bereich.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare, obwohl in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen wurden. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt ebenfalls eine positive Bewertung, mit zehn "Gut" Signalen und null "Schlecht" Signalen.

Abschließend wird der Relative-Stärke-Index (RSI) betrachtet. Der RSI auf 7-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Ameriprise-Aktie somit positive Bewertungen in verschiedenen Bereichen und wird insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft.