Ameriprise Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Per 04.08.2023, 23:55 Uhr wird für die Aktie Ameriprise am Heimatmarkt New York der Kurs von 352.49 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Asset Management & Custody Banken".

Unsere Analysten haben Ameriprise nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Ameriprise beträgt das aktuelle KGV 15,19. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" haben im Durchschnitt ein KGV von 46, Ameriprise ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Dividende: Ameriprise schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,62 % und somit 3,99 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 5,61 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Ameriprise-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 351,25 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -0,35 Prozent erzielen, da sie derzeit 352,49 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".