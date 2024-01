Ameriprise Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Dividendenrendite der Aktie von Ameriprise liegt aktuell bei 1,7 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 3,93 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ameriprise ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung der Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass in den Diskussionen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 1 positives Signal, was zu einer Gesamtempfehlung "Schlecht" führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs der Ameriprise-Aktie mit 382,1 USD derzeit +8,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls mit +15,67 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamteinstufung "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Ameriprise mit einer Rendite von 13,19 Prozent mehr als 2 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,89 Prozent aufweist, liegt Ameriprise jedoch um 5,7 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.