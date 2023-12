Ameriprise Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ameriprise-Aktie zeigt einen Wert von 54 für die letzten 7 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 32, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ameriprise.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Ameriprise. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Daher erhält das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Ameriprise aktuell 1, was zu einer negativen Differenz von -3,95 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Ameriprise als "Schlecht".

In der technischen Analyse erhält die Ameriprise-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weicht um +15,61 Prozent ab, und auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit +9,34 Prozent eine positive Abweichung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.