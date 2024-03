Ameriprise Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Aktie von Ameriprise hat in den letzten Tagen einen Kurs von 431,51 USD erreicht, was einen Abstand von +20,93 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs von 356,83 USD ergibt. Auf Basis der technischen Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der GD50, der Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, liegt mit 401,62 USD deutlich über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie von Ameriprise ist auf langfristiger Basis neutral, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 396,5 USD, was einem erwarteten Rückgang von -8,11 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Ameriprise liegt bei 1,41 Prozent, was 4,9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte liegt. Diese vergleichsweise niedrige Rendite führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Rentabilität der Aktie.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ameriprise ist insgesamt negativ, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und Foren. In den vergangenen Tagen dominierten dabei vor allem negative Themen, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Trotz einiger positiver Signale aus den sozialen Medien wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Ameriprise, basierend auf technischer Analyse, Analysteneinschätzung, Dividendenrendite und Anleger-Stimmung.