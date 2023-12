Ameriprise Aktie: Die Bären zittern!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Ameriprise-Aktie wird als "Gut" eingestuft. Es liegen insgesamt 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 378,8 USD, was zu einer prognostizierten Performance von 0,25 Prozent führt. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ameriprise eine Rendite von 1,7 % aus, was 4,12 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,82 %. Daher wird der Ertrag als niedriger bewertet und die Einstufung lautet "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 15,78, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 52 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine Bewertung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 6,66, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 21, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf dem RSI die Einstufung "Gut".