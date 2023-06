Amerikanisches Atom-U-Boot legt in Südkorea an

BUSAN (dpa-AFX) - Die USA haben als Zeichen ihrer verstärkten militärischen Zusammenarbeit mit Südkorea ein Atom-U-Boot in das asiatische Land geschickt. Die "USS Michigan" sei am Freitag in der südöstlichen Küstenstadt Busan eingetroffen, teilte Südkoreas Militär mit. Die Hauptbewaffnung des atomgetriebenen U-Boots besteht aus Marschflugkörpern. Es war zuletzt vor sechs Jahren in Südkorea gewesen.

Mit dem Besuch des U-Boots in Südkorea werden den Angaben zufolge Vereinbarungen zum Ausbau der militärischen Kooperation umgesetzt, die beide Länder im April während eines Besuchs des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in den USA getroffen hatten. Dazu gehört auch eine sichtbarere Stationierung strategischer amerikanischer Waffensysteme.

Die Ankunft des U-Boots erfolgte nur einen Tag nach neuen Raketenstarts durch Nordkorea. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs feuerte Nordkorea am Donnerstag zwei ballistische Kurzstreckenraketen aufs offene Meer. Die Starts wurden auch als Protest gegen gemeinsame Schießübungen der Streitkräfte der USA und Südkoreas gesehen, die der Abschreckung gegen Bedrohungen Nordkoreas dienen sollten. Die USA verurteilten zusammen mit Südkorea und Japan die Raketenstarts. UN-Beschlüsse verbieten Nordkorea jegliche Tests ballistischer Raketen, die je nach Bauart auch mit einem Atomsprengkopf bestückt werden können./dg/DP/ngu