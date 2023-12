Amerigo Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Dividendenrendite von Amerigo liegt derzeit bei 9,92 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,83 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt aktuell bei 48,15, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 40 zeigt an, dass die Aktie als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Bewertung von "Schlecht", da der Kurs um -8,33 Prozent über dem GD200 liegt. Allerdings ergibt sich auf Basis des GD50 ein Wert von +6,45 Prozent, was die Aktie als "Gut"-Wert einstuft. Das Gesamtrating lautet daher "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amerigo 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet eingestuft wird. Die Redaktion bewertet die Aktie in dieser Kategorie daher als "Gut".