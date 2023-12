Amerigo Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Aktie von Amerigo wird derzeit als unterbewertet angesehen, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,98, was unter dem Branchendurchschnitt von 320,41 liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) für Amerigo zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI liegt bei 35,71 und der RSI25 bei 41,1, was beide auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Amerigo ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Amerigo. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Analyse der Anleger-Stimmung.

Verglichen mit anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Amerigo im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,35 Prozent erzielt, was 16,01 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite bei -11,67 Prozent, was bedeutet, dass Amerigo aktuell 16,01 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.