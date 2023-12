Amerigo Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Amerigo liegt bei 33,33, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 41 für die Amerigo-Aktie, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Bewertung als "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Amerigo bei 1,44 CAD verläuft, was die Aktie ebenfalls als "Neutral" einstuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,39 CAD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -3,47 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 1,26 CAD, was einer Differenz von +10,32 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 9,92 Prozent und liegt damit 6,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,67). Die Amerigo-Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

In den letzten Wochen wurde bei Amerigo eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die eine Tendenz hin zu besonders positiven Themen aufzeigt, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Amerigo für diese Stufe daher ein "Gut".