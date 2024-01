Amerigo Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Amerigo eingestellt waren. Die Diskussion drehte sich hauptsächlich um positive Themen, ohne dass negative Aspekte erwähnt wurden. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Amerigo daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der Betrachtung von wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Amerigo festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amerigo liegt mit einem Wert von 13,98 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Dies bedeutet, dass die Aktie preisgünstiger erscheint und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In den letzten 12 Monaten hat Amerigo eine Performance von 15,3 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,41 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +26,71 Prozent für Amerigo im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt wird Amerigo auf Basis der Anlegerstimmung, des Sentiments und des Branchenvergleichs mit einem positiven Fazit bewertet.