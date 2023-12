Amerigo Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Dividendenrendite der Amerigo-Aktie beträgt 9,92 Prozent und liegt damit 6,24 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau, welcher bei 3,67 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der Amerigo-Aktie eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Amerigo verläuft derzeit bei 1,44 CAD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 1,39 CAD liegt und somit einen Abstand von -3,47 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,26 CAD, was einer Differenz von +10,32 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut" auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Amerigo beträgt 33,33, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt, da die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Die Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage (RSI25) führt zu einem RSI von 41, was ebenfalls eine Bewertung von "Neutral" zur Folge hat. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte bei Amerigo in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung unter den Marktteilnehmern in den sozialen Medien positiver geworden ist, was zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Amerigo in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Die technische Analyse sowie der Relative Strength Index zeigen gemischte Signale für die Amerigo-Aktie, während das Sentiment und der Buzz eine positive Veränderung aufweisen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.