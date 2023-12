Amerigo Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die technische Analyse von Amerigo zeigt gemischte Ergebnisse. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,44 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 1,36 CAD liegt, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,25 CAD, was einer Abweichung von +8,8 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Amerigo somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich hat Amerigo in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +26,88 Prozent im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Amerigo mit 9,92 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Einschätzung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt jedoch eine negative Entwicklung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung haben zu einer "Schlecht"-Einschätzung geführt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Amerigo.