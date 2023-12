Amerigo Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

In den letzten Wochen konnte beim Unternehmen Amerigo keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Amerigo in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,3 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,36 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Amerigo im Branchenvergleich eine Outperformance von +26,67 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von -11,36 Prozent verzeichnete, liegt Amerigo mit einer Überperformance von 26,67 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Dadurch erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Amerigo-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,44 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,36 CAD liegt, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs mit 1,25 CAD über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,25 CAD, was einer Überperformance von +8,8 Prozent entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Abschließend wird die Dividendenrendite betrachtet, die derzeit bei Amerigo 9,92 % beträgt, während der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") bei 3,68 % liegt. Aufgrund dieser Differenz von 6,24 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft.