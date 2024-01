Amerigo Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Amerigo von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich zunehmend im vergangenen Monat. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Gut". Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger genießt. Auch dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Amerigo-Aktie.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,3 Prozent erzielt, was 25,96 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,66 Prozent, und Amerigo liegt aktuell 25,96 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Amerigo verläuft aktuell bei 1,44 CAD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,44 CAD aus dem Handel, was einem Abstand von 0 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,28 CAD, was einer Differenz von +12,5 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".