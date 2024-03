Amerigo Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Amerigo hat im letzten Jahr eine Rendite von -8,58 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" eine Überperformance von 10,44 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -19,02 Prozent, und hier liegt Amerigo aktuell 10,44 Prozent darüber. Aufgrund dieser guten Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Amerigo derzeit eine Dividendenrendite von 9,3 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,5 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Differenz von +5 im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau", was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Amerigo mit 102,38 bewertet, was 70 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (338,17). Diese Unterbewertung führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung auf Basis der fundamentalen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich bei Amerigo über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität beobachten. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung für die Aktie von Amerigo aufgrund ihrer Leistung in den verschiedenen Kategorien.