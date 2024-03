Amerigo Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Amerigo wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") betrachtet. Mit einer Rendite von -8,58 Prozent liegt Amerigo mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -19,55 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier übertrifft Amerigo mit 10,97 Prozent deutlich den Durchschnitt. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Amerigo beträgt 9,3 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit 6,4 Prozent über dem Durchschnitt von 2,9 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Amerigo eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse wird die Aktie auch positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 1,37 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,44 CAD liegt, was einer Abweichung von +5,11 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 1,31 CAD zeigt eine positive Abweichung von +9,92 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag und verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Amerigo in den vergangenen ein, zwei Tagen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.