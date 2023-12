Amerigo Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Amerigo wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" bewertet. Mit einer Rendite von 4,35 Prozent liegt Amerigo mehr als 15 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -11,05 Prozent, wobei Amerigo mit 15,39 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Amerigo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,45 CAD lag. Der letzte Schlusskurs von 1,25 CAD weicht somit um -13,79 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, dann beträgt dieser aktuell 1,24 CAD und der letzte Schlusskurs liegt daher auf ähnlichem Niveau (+0,81 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr eine zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Amerigo-Aktie.

In Bezug auf die Dividende weist Amerigo eine Dividendenrendite von 9,92 Prozent auf, was 6,07 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus heutiger Sicht ist die Aktie daher im Vergleich zu anderen ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.