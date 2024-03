Americold Realty Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Americold Realty Trust Inc verzeichnet momentan eine negative technische Analyse. Der Kurs liegt bei 25,92 USD und ist sowohl vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) als auch vom GD200 entfernt. Die Einschätzung für beide Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren negativen Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Americold Realty Trust Inc zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt.

In den letzten zwölf Monaten gab es keine positiven Einschätzungen von Analysten, was zu einem neutralen Rating führt. Allerdings liegt das durchschnittliche Kursziel bei 32 USD, was eine Empfehlung zum Kauf der Aktie darstellt.

Insgesamt erhält die Americold Realty Trust Inc-Aktie somit eine negative Bewertung aus technischer Sicht, basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, und eine neutrale Empfehlung von Analysten.