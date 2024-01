Americold Realty Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmung und Diskussion über die Aktie der Americold Realty Trust Inc haben sich in den letzten Monaten verändert. Die Stimmungslage der Anleger hat sich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Analysten haben insgesamt 1 Bewertung für die Aktie abgegeben, wobei diese als neutral eingestuft wurde. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 5,86 Prozent bedeutet. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung für die Aktie.

Insgesamt wird die Americold Realty Trust Inc-Aktie in Bezug auf die Stimmung der Anleger und die Analystenbewertungen als "Gut" eingestuft.