Americold Realty Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

In den letzten 12 Monaten erhielt Americold Realty Trust Inc insgesamt 1 Analystenbewertung, die durchschnittlich als "Neutral" eingestuft wurde. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten in Bezug auf das Unternehmen im letzten Monat. Basierend auf einer Kursprognose von 32 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 7,53 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet für Americold Realty Trust Inc wurden ebenfalls untersucht. Die Diskussionsintensität war dabei unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führte. Somit wird der langfristigen Stimmungslage eine "Neutral"-Bewertung verliehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage deutet darauf hin, dass die Americold Realty Trust Inc-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als überverkauft eingestuft, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Americold Realty Trust Inc bei 29,86 USD, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 27,49 USD, was einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.