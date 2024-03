Americold Realty Aktie: Was soll das denn werden?

Die Bewertung von Americold Realty Trust Inc basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten waren die Kommentare zu Americold Realty Trust Inc in den sozialen Medien größtenteils negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Americold Realty Trust Inc derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 29,46 USD, während der Kurs der Aktie bei 24,76 USD liegt, was einer Abweichung von -15,95 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -8,43 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Americold Realty Trust Inc insgesamt eine durchschnittliche Bewertung von "Neutral" von einem Analysten. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotenzial von 29,24 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Americold Realty Trust Inc weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.