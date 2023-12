Americold Realty Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Investoren: Die Grundlage für das Anleger-Sentiment sind Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Americold Realty Trust Inc diskutiert. An neun Tagen überwogen die positiven Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Americold Realty Trust Inc insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Technische Analyse: Americold Realty Trust Inc liegt mit einem Kurs von 29,69 USD derzeit +8 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -0,57 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" für beide Zeiträume eingeschätzt.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Americold Realty Trust Inc-Aktie wurden 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Americold Realty Trust Inc. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 32 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 7,78 Prozent vom letzten Schlusskurs (29,69 USD) aus steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Gut". Zusammenfassend erhält Americold Realty Trust Inc somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Americold Realty Trust Inc wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 31,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass Americold Realty Trust Inc weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Americold Realty Trust Inc auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ergibt ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend erhält das Americold Realty Trust Inc-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.