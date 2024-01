Americold Realty Aktie: Füße still halten!

Americold Realty Trust Inc hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine neutrale Analystenbewertung erhalten, wobei es keine schlechten Einschätzungen gab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32 USD, was einem potenziellen Anstieg um 5,72 Prozent entspricht, was als gute Empfehlung bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 29,89 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 30,27 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 27,75 USD, was eine positive Bewertung von 9,08 Prozent ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine gute Gesamtbewertung.

Das Anleger-Sentiment für Americold Realty Trust Inc ist überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Auch die Diskussionen in den sozialen Medien waren größtenteils positiv und haben zu einer guten Gesamtbewertung geführt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen im Sentiment der Aktie in den letzten Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als neutral bewertet.