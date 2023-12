Americold Realty Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Americold Realty Trust Inc wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was auch zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Americold Realty Trust Inc die Einstufung: "Neutral".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 14,2, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 30,08, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Americold Realty Trust Inc von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Americold Realty Trust Inc als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 32 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.