Americold Realty Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Americold Realty Trust Inc insgesamt eine Analystenbewertung, die sich aus einer neutralen Meinung zusammensetzt. Es wurden keine neuen Analystenupdates verzeichnet. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 32 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 15,82 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Americold Realty Trust Inc also eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Diskussionsaktivität in Bezug auf Americold Realty Trust Inc festgestellt, was zu einer positiven Langzeitbewertung führt, da auch eine positive Stimmungsänderung identifiziert wurde.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt, da die Diskussionen vor allem die positiven Themen rund um Americold Realty Trust Inc betrafen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Americold Realty Trust Inc derzeit bei 60,24 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 64 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also auch für den RSI eine neutrale Bewertung.