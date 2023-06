Americas Silver Aktie: Alles nach Plan!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Americas Gold & Silver, die im Segment "Materialien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 26.06.2023, 06:25 Uhr, mit 0.49 CAD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Americas Gold & Silver einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Americas Gold & Silver jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Americas Gold & Silver in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Americas Gold & Silver haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Americas Gold & Silver bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

2. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Americas Gold & Silver in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Hold" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Hold".

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Americas Gold & Silver heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 57,14 Punkten, zeigt also an, dass Americas Gold & Silver weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Americas Gold & Silver auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 62,79). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Americas Gold & Silver-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

Sollten Americas Silver Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Americas Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Americas Silver-Analyse.

Americas Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...