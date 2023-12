Americas Gold and Silver Corporation Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Americas Gold & Silver in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Aufgrund dessen erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Americas Gold & Silver diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen drehten sich die Diskussionen vor allem um positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,51 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 0,35 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -31,37 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt hingegen 0,36 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral".

Im letzten Jahr gab es 1 neutrale und keine schlechten Einschätzungen von Analysten für Americas Gold & Silver. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,5 CAD, was einer Empfehlung zum Kauf der Aktie entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht. Keine neuen Analystenupdates liegen vor, aber basierend auf dem durchschnittlichen Kursziel könnte die Aktie um 42,86 Prozent steigen.

