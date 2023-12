Americas Gold and Silver Corporation Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den letzten Wochen konnte bei Americas Gold & Silver eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf Auswertungen der sozialen Medien und zeigt, dass die Marktteilnehmer eine Tendenz zu besonders positiven Themen haben. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammengefasst erhält Americas Gold & Silver daher eine "Gut"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Americas Gold & Silver verläuft aktuell bei 0,52 CAD, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,32 CAD aus dem Handel und hat somit einen Abstand von -38,46 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 0,37 CAD, was einer Differenz von -13,51 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume also "Schlecht".

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Americas Gold & Silver-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 0,5 CAD, was darauf hinweist, dass die Aktie um 56,25 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist also "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Americas Gold & Silver führt bei einem Niveau von 60 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 55,56 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

