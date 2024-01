Americas Gold and Silver Corporation Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Americas Gold & Silver wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht"-Wert führte. Insgesamt wird Americas Gold & Silver in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Americas Gold & Silver in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Americas Gold & Silver-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält, sowohl für den RSI der letzten 7 Tage als auch für den RSI auf 25-Tage Basis.

Von Analysten wird die Americas Gold & Silver-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein Aufwärtspotential von 56,25 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Americas Gold & Silver daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

