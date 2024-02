Americas Gold and Silver Corporation Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Analysteneinschätzung: Die Aktie der Americas Gold & Silver wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 0 die Aktie als gut, 1 als neutral und 0 als schlecht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Americas Gold & Silver. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 0,5 CAD, was einer Erwartung von 78,57 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,28 CAD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Americas Gold & Silver wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Americas Gold & Silver in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung der Americas Gold & Silver-Aktie wurde mithilfe des gleitenden Durchschnitts untersucht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 0,44 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,28 CAD liegt, was einer Abweichung von -36,36 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie mit einem Wert von 0,31 CAD und einer Abweichung von -9,68 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Americas Gold & Silver-Aktie somit in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Americas Gold & Silver-Aktie liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie mit einem Wert von 52,17 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Americas Gold & Silver.

Americas Gold and Silver Corporation kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Americas Gold and Silver Corporation jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Americas Gold and Silver Corporation-Analyse.

Americas Gold and Silver Corporation: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...