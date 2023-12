Americas Gold and Silver Corporation Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und alles dazwischen als neutral. Der RSI der Americas Gold & Silver liegt bei 60 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 55,56 und signalisiert ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "neutral".

Von den 1 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für die Americas Gold & Silver-Aktie sind keine als "gut" eingestuft, eine als "neutral" und keine als "schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich also eine "neutral"-Bewertung. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 0,5 CAD, was einen Anstieg um 56,25 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,32 CAD) bedeutet. Die abgeleitete Empfehlung lautet daher "gut". Insgesamt erhält Americas Gold & Silver also ein "gut"-Rating von den Analysten.

In den letzten Wochen konnte bei Americas Gold & Silver eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung sozialer Medien, die eine Tendenz zu positiven Themen zeigt. Auch die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war höher, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammengefasst erhält Americas Gold & Silver daher eine "gut"-Bewertung im Hinblick auf Sentiment und Buzz.

Das Stimmungsbarometer in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv in den letzten Tagen, mit nur einem Tag neutraler Einstellung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Daher ergibt sich insgesamt eine "gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für Americas Gold & Silver.

