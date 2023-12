Americanortel Communications Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demnach kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für American Nortel Communications heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 23,87 Punkten, was darauf hinweist, dass American Nortel Communications überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist American Nortel Communications auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Die unterschiedliche Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI führt zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält das American Nortel Communications-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der American Nortel Communications beträgt mittlerweile 0,02 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,0461 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +130,5 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,03 USD, was einer Abweichung von +53,67 Prozent entspricht. Auch hier wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Gesamtbewertung für die technische Analyse lautet somit "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz von American Nortel Communications über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für American Nortel Communications in diesem Punkt somit die Einstufung: "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über American Nortel Communications wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für American Nortel Communications.