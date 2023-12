Americann im Check!

Die Pharmafirma Americann hat bekannt gegeben, dass sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auszahlt, was 2,52 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 2,52 %. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Americann-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt derzeit 74, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 73,79 ebenfalls überkauft und wird daher ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen bezüglich Americann ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien von Americann wurde ebenfalls untersucht. Die Aktivität der Beiträge und Diskussionen zeigte eine mittlere Intensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Americann war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

Insgesamt ergibt sich damit eine eher negative Einschätzung für die Americann-Aktie basierend auf den Dividendenrenditen, dem Relative Strength Index und der Anlegerstimmung.