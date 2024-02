Americann Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Americann-RSI liegt bei 66,1, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 51,81, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Americann aktuell einen Wert von 0,2 USD erreicht, während der tatsächliche Aktienkurs bei 0,061 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -69,5 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50, der die Durchschnittskurse der letzten 50 Tage betrachtet, liegt bei 0,09 USD, was zu einem Abstand von -32,22 Prozent führt und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung als "Schlecht".

Das Sentiment und Buzz rund um Americann hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Dies spiegelt sich in einer vermehrten positiven Diskussion in den sozialen Medien wider, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Americann in dieser Kategorie daher eine Gesamtbewertung als "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Americann eingestellt waren. Es gab an zwei Tagen vor allem negative Themen, jedoch keine positiven Diskussionen. An 12 Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Insgesamt erhält Americann somit eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von der Redaktion.