Americann Aktie: Bloß aufpassen!

Die Aktie von Americann weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 2 Prozent in der Branche "Arzneimittel" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Americann 18. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Branche "Arzneimittel" ein durchschnittliches KGV von 104. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung zu Americann war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für Americann liegt derzeit bei 61,54, was als neutral eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 76, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".