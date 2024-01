Americann Aktie: Augen auf!

Die technische Analyse der Americann-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,22 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,07 USD liegt und somit einen Abstand von -68,18 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,17 USD, was einer Differenz von -58,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Americann ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,52 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Wert stellt einen Abstand von 82 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Arzneimittel" von 104 dar. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt unsere Analyse, dass sich die Stimmung für Americann in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für Americann führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen zur Aktie von Americann veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Americann. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich somit bei der technischen, fundamentalen und Anleger-Sentiment-Analyse eine Gesamtbewertung der Americann-Aktie als "Schlecht".