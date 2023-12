Americann Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Aktie von Americann wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet, da das KGV mit 18,52 insgesamt 82 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 104,48 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Americann bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Americann als "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Americann in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Americann auch dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird für die Americann-Aktie ein Durchschnitt von 0,23 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage errechnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,1 USD, was einen Unterschied von -56,52 Prozent darstellt, und daher vergeben wir eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine Abweichung, weshalb die Americann-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Somit erhält Americann insgesamt in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.